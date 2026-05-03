Calcio

Prima categoria: i risultati di Play off e Play out

Il Faraone vince per 3 a 1 sul campo del Calcio Campagna e rimane in prima categoria. Nei play off l'Atletico Pisciotta batte lo Sporting Club Palomonte e accede alla fase successiva.

Antonio Pagano

È andato in scena oggi il secondo turno della post season di Prima categoria, girone H. Nei play off l’Atletico Pisciotta batte lo Sporting Club Palomonte e accede alla fase successiva. La formazione di Palomonte rimane in prima categoria.

Ai play out il Faraone vince per 3 a 1 sul campo del Calcio Campagna, vittoria che vale la permanenza in prima categoria. Il Campagna retrocede in seconda categoria.

Play – off

Sporting Club Palomonte – Atletico Pisciotta 1-2

Play – out

Calcio Campagna – Faraone 1-3

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