Prima categoria: i risultati di Play off e Play out

È andato in scena oggi il secondo turno della post season di Prima categoria, girone H. Nei play off l’Atletico Pisciotta batte lo Sporting Club Palomonte e accede alla fase successiva. La formazione di Palomonte rimane in prima categoria.
Ai play out il Faraone vince per 3 a 1 sul campo del Calcio Campagna, vittoria che vale la permanenza in prima categoria. Il Campagna retrocede in seconda categoria.
Play – off
Sporting Club Palomonte – Atletico Pisciotta 1-2
Play – out
Calcio Campagna – Faraone 1-3