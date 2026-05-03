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A2 Autostrada del Mediterraneo, traffico e code verso Salerno per il rientro del Primo Maggio

Rallentamenti e code sulla A2 tra Eboli e Salerno Centro. Cinque chilometri di incolonnamenti a San Mango Piemonte per il controesodo del Primo Maggio

Redazione Infocilento
Traffico

Il traffico intenso sta caratterizzando il pomeriggio sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, dove si registrano consistenti difficoltà alla circolazione stradale. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Anas, i disagi si concentrano in direzione Fisciano, interessando in modo particolare il tratto della provincia di Salerno.

Le criticità maggiori riguardano il segmento compreso tra lo svincolo di Eboli e l’innesto di Salerno Centro. La saturazione della carreggiata è causata dai massicci flussi di veicoli legati al controesodo del ponte del Primo Maggio, con migliaia di automobilisti in viaggio per il rientro nelle aree urbane.

Cinque chilometri di incolonnamenti a San Mango Piemonte

Al momento si segnalano rallentamenti per circa cinque chilometri, localizzati precisamente tra il chilometro 8,000 e il chilometro 3,000 dell’arteria autostradale. Il punto di maggiore sofferenza è individuato in corrispondenza dell’area di San Mango Piemonte, dove il volume di traffico ha superato la capacità ordinaria della sede stradale, rallentando drasticamente la velocità di percorrenza.

Il personale Anas è attualmente impegnato nel monitoraggio costante della rete per gestire l’emergenza e tentare di garantire la sicurezza degli utenti, cercando di favorire una graduale ripresa della fluidità del traffico in un contesto di forte pressione veicolare.

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