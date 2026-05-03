Sapri, il programma religioso di maggio all’Ospedale dell’Immacolata

L’Ospedale dell’Immacolata di Sapri si prepara a vivere un mese di maggio intenso sotto il profilo spirituale. In occasione del Mese della Madonna, la cappella del presidio ospedaliero ospiterà un calendario ricco di appuntamenti quotidiani e celebrazioni straordinarie rivolte a degenti, personale sanitario e fedeli. Lo ha reso noto il cappellano, don Pasquale Pellegrino.

Gli appuntamenti quotidiani con il Santo Rosario

Per tutto il periodo, la preghiera comunitaria rappresenterà il cuore pulsante delle attività religiose. Gli appuntamenti fissi prevedono la recita del Santo Rosario ogni giorno della settimana. Nello specifico, nei giorni feriali la funzione si terrà alle ore 10:00, mentre la domenica l’incontro è anticipato alle ore 08:30.

Il calendario delle celebrazioni straordinarie

Oltre alle consuete preghiere giornaliere, sono previste tre date significative che segneranno il percorso liturgico del mese: