Sapri, il programma religioso di maggio all’Ospedale dell’Immacolata

L’Ospedale dell’Immacolata di Sapri si prepara a vivere un mese di maggio intenso sotto il profilo spirituale. In occasione del Mese della Madonna, la cappella del presidio ospedaliero ospiterà un calendario ricco di appuntamenti quotidiani e celebrazioni straordinarie rivolte a degenti, personale sanitario e fedeli. Lo ha reso noto il cappellano, don Pasquale Pellegrino.
Gli appuntamenti quotidiani con il Santo Rosario
Per tutto il periodo, la preghiera comunitaria rappresenterà il cuore pulsante delle attività religiose. Gli appuntamenti fissi prevedono la recita del Santo Rosario ogni giorno della settimana. Nello specifico, nei giorni feriali la funzione si terrà alle ore 10:00, mentre la domenica l’incontro è anticipato alle ore 08:30.
Il calendario delle celebrazioni straordinarie
Oltre alle consuete preghiere giornaliere, sono previste tre date significative che segneranno il percorso liturgico del mese:
- Venerdì 8 maggio: giornata dedicata alla Supplica alla Madonna di Pompei. Il programma inizierà alle 11:00 con il Santo Rosario, seguito alle 11:30 dalla Santa Messa Solenne e si concluderà alle 12:00 con la recita della Supplica.
- Venerdì 22 maggio: memoria di Santa Rita e San Charbel. Le celebrazioni partiranno alle 17:30 con il Rosario e proseguiranno alle 18:00 con la Santa Messa. Al termine della funzione si terrà la tradizionale Benedizione delle Rose e l’Unzione con l’Olio di San Charbel.
- Domenica 31 maggio: chiusura del mese e Solennità della Santissima Trinità. La mattinata prevede il Rosario alle 08:30 e la Santa Messa Solenne alle 09:00. Il ciclo di celebrazioni si chiuderà ufficialmente con l’Atto di Affidamento a Maria.