San Mauro La Bruca: il progetto “C’è spazio per te” conquista i vertici del bando #Casematte

Il Comune di San Mauro La Bruca ha raggiunto un risultato di eccezionale rilievo nel panorama dello sviluppo rurale regionale. L’ente è stato ufficialmente ammesso al finanziamento nell’ambito del CSR Campania 2023/2027 GAL CASACASTRA, distinguendosi per la qualità della proposta progettuale e posizionandosi tra i primi tre posti della graduatoria relativa all’avviso pubblico #CASEMATTE.

Un traguardo frutto della sinergia istituzionale

Il successo ottenuto non è casuale, ma deriva da un lavoro sinergico incessante tra i diversi Enti coinvolti. Questa cooperazione ha permesso di strutturare una risposta puntuale alle necessità del territorio, confermando l’efficacia di una programmazione attenta. L’amministrazione comunale ha espresso profondo orgoglio per il riconoscimento, sottolineando come il posizionamento in graduatoria sia la prova concreta della validità della proposta tecnica e sociale presentata.

“Questo traguardo rappresenta un riconoscimento concreto della validità della nostra proposta e ci permette di avviare azioni concrete per lo sviluppo delle aziende del nostro comune.”

Laboratori di comunità per la valorizzazione dei prodotti locali

Il fulcro dell’iniziativa risiede nel progetto denominato “C’È SPAZIO PER TE”. L’obiettivo strategico è il completamento della filiera produttiva locale, attraverso la creazione di laboratori di comunità dedicati alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime d’eccellenza. Nello specifico, le nuove strutture saranno attrezzate per il trattamento di prodotti fondamentali per l’economia agricola dell’area, quali olio, miele, formaggi e confetture.

Impegno per lo sviluppo economico e sociale

L’amministrazione ha ribadito la volontà di trasformare rapidamente queste idee in realtà operative, evidenziando come l’iniziativa sia una risposta tangibile alle richieste di crescita del settore agricolo e produttivo. La nota ufficiale sottolinea il legame tra l’azione amministrativa e il benessere della comunità:

“Con la sensibilità di sempre ancora una volta questa amministrazione ha dimostrato con fatti tangibili quanto tiene a cuore lo sviluppo sociale ed economico del territorio.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto il team di lavoro e a coloro che hanno sostenuto il progetto, il cui impegno duraturo ha permesso di tagliare questo importante traguardo per il futuro di San Mauro La Bruca.