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Salento omaggia il Prof. Angelo Peccerillo, una giornata in memoria dell’illustre geologo

Il 24 maggio Salento celebra il Prof. Angelo Peccerillo, scienziato di fama mondiale. In programma una conferenza e lo scoprimento di una targa commemorativa.

Antonio Pagano

L’Amministrazione Comunale di Salento, guidata dal sindaco Michele Santoro, e l’intera comunità si preparano a celebrare il Prof. Angelo Peccerillo, illustre geologo salentino che ha onorato la propria terra nel mondo con una carriera accademica e scientifica di altissimo profilo.

Una giornata dedicata all’eredità del Prof. Peccerillo

Per il prossimo 24 maggio è stata organizzata una giornata celebrativa per rendere omaggio alla sua figura. L’evento avrà inizio alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del Comune di Salento, dove si terrà una conferenza commemorativa: un incontro di approfondimento dedicato all’eredità scientifica e umana lasciata dal Professore.

A seguire, si procederà con lo scoprimento dell’epigrafe presso la sua casa natale. L’iniziativa, nata dalla volontà di un comitato di cittadini e promossa in particolare dall’artista di fama internazionale Santino Scarpa, è stata pienamente recepita dal Comune per onorare la memoria dello scienziato. Sulla targa commemorativa si legge:

“In questa casa nacque Angelo Peccerillo (9 settembre 1946 — 21 ottobre 2025). Scienziato di fama internazionale, Salento lo ricorda con stima e affetto. 24 maggio 2026”.

Chi era il Prof. Peccerillo

Il Prof. Peccerillo, nato a Salento il 9 settembre 1946 e scomparso lo scorso 21 ottobre, è stato una figura di riferimento nel panorama accademico. Ha ricoperto incarichi di prestigio come Professore Ordinario di Petrologia e Associato di Vulcanologia presso le Università di Messina, della Calabria, di Perugia e di Firenze.

La sua carriera è stata contraddistinta da oltre 200 pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con primari istituti internazionali, tra cui l’Australian National University e l’University of Göttingen, che lo hanno reso uno degli scienziati italiani più citati nel settore. Per i suoi meriti straordinari, nel 2006 è stato insignito del prestigioso Premio Feltrinelli dall’Accademia Nazionale dei Lincei. È stato inoltre membro dell’Accademia Europea e socio onorario della Società Geologica Italiana.

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