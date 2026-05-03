Serie D: la Gelbison chiude il campionato con una vittoria, battuto il Città di Gela

Una festa sugli spalti del Giordano di Castelnuovo Cilento per l’ultima partita di campionato della Gelbison prima dei play off.

I rossoblù battono 1 a 0 il Città di Gela grazie alla rete di Cascio arrivata ad inizio secondo tempo. Domenica prossima i cilentani saranno impegnati nel primo turno dei play off con la Nissa.

Prima dell’inizio della gara un omaggio dai tifosi a Francesco Uliano per le 200 presenze in rossoblù. Partita iniziata con circa 30 minuti di ritardo per un imprevisto che ha interessato il Gela.

La partita

Mister Agovino schiera Semeraro, Viscomi, Scognamiglio e Urquiza davanti a Corriere, De Feo, De Martino, Coscia in mezzo al campo e Uliano, Cascio e Liurni nel pacchetto offensivo.

Gelbison subito in avanti primo angolo del match al 2 del primo tempo, palla in mezzo il Gela allontana. Al 13 ‘ Liurni ci prova con tiro da lontano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla tra le mani del portiere avversario. Al 17 ‘ Gelbison ancora pericolosa, De Feo ci prova di testa ma il tiro finisce fuori. Gela in avanti al 20’ conclusione di Cangemi del agrla che finisce fuori.

Subito dopo Liurni non centra la palla messa in mezzo da Scognamiglio, rossoblù ancora pericolosi. Altro calcio d’angolo per la Gelbison, tiro di Scognamiglio che finisce alto.

Conclusione di Liurni al 24 ‘, Colace attento la manda in angolo subito ci prova anche De Martino tiro che finisce alto. Al 32’ conclusione di Scognamiglio sugli sviluppi di una punizione per la Gelbison, para Colace. Primo tempo che finisce così dopo un minuto di recupero.

La ripresa

La Gelbison inizia la ripresa come aveva finito, al 2′ Liurni ci prova dal limite palla in angolo, rossoblù ancora pericolosi sotto porta. Al 7 ‘ minuto del secondo tempo arriva la rete di Cascio, tiro angolato che spiazza il portiere e porta la Gelbison in vantaggio. Al 27 ‘ sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova Scognamiglio, Colace si salva e la manda in angolo. Dopo tre minuti di recupero finisce la partita, la Gelbison chiude il campionato a quota 60 punti al quinto posto, domenica prossima i play off con la Nissa.