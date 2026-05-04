Pedone investito in via De Gasperi: paura ad Agropoli

Momenti di paura questa mattina nel centro di Agropoli, dove intorno alle 11:30 si è verificato un incidente. Il sinistro è avvenuto in via Alcide De Gasperi, precisamente nei pressi dell’intersezione con via della Libertà, coinvolgendo un pedone e un’autovettura in transito.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’uomo era appena uscito da un esercizio commerciale della zona e stava procedendo all’attraversamento della carreggiata. In quel momento, una vettura che si stava immettendo sulla strada principale lo avrebbe colpito. L’impatto ha richiamato immediatamente l’attenzione dei passanti e dello stesso conducente del veicolo, che si sono subito prodigati per prestare assistenza.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’arrivo dei sanitari del 118. Il personale medico ha fornito le prime cure necessarie al malcapitato direttamente sul luogo dell’incidente, per poi disporne il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti clinici. Le condizioni dell’uomo sono attualmente monitorate dal personale sanitario.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli. Gli operatori hanno provveduto a effettuare i rilievi tecnici necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità urbana. A causa delle operazioni di soccorso e della presenza dei mezzi di emergenza, si sono registrati alcuni disagi alla circolazione veicolare nel quadrante interessato dall’incidente.