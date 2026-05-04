Addio alla carta d’identità cartacea: il Comune di Battipaglia potenzia gli uffici

Il passaggio definitivo al formato digitale entra nella sua fase cruciale. In linea con quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1157/2019, il prossimo 3 agosto 2026 segnerà il termine ultimo per la validità delle carte di identità cartacee. Dopo tale data, i vecchi documenti non saranno più utilizzabili e dovranno essere obbligatoriamente sostituiti dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per fronteggiare questa scadenza e garantire a tutti i residenti un aggiornamento dei documenti senza disagi, l’ufficio dei servizi demografici del Comune di Battipaglia ha avviato un piano di lavoro intensivo. L’obiettivo è gestire il flusso costante di richieste e assicurare il pieno adeguamento alla normativa europea nei tempi previsti.

Nuovi orari e aperture straordinarie in via Plava

Data l’elevata mole di istanze pervenute agli sportelli, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulla disponibilità oraria dei servizi. Oltre ai consueti turni di apertura al pubblico presso gli uffici di via Plava (dal lunedì al venerdì ore 9:00-12:00 e i pomeriggi di lunedì e giovedì ore 15:15-17:15), è stato predisposto un calendario di aperture straordinarie.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore Alfonso Accettullo, mira a snellire le code e offrire maggiore flessibilità ai cittadini. Di seguito le date e gli orari aggiuntivi previsti per il mese di maggio:

Martedì 05 maggio : dalle ore 15:00 alle ore 18:00

: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Mercoledì 06 maggio : dalle ore 15:00 alle ore 18:00

: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Sabato 16 maggio : dalle ore 9:00 alle ore 13:00

: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Martedì 19 maggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

L’impegno degli uffici comunali proseguirà nelle prossime settimane per consentire una transizione fluida verso il nuovo standard elettronico, evitando corse dell’ultimo minuto in prossimità della scadenza dell’agosto 2026.