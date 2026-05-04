Bandiere Blu 2026: il Cilento punta al record di spiagge eccellenti. Capaccio Paestum a rischio

Il 2026 potrebbe essere un anno da record per il numero di comuni del Cilento insigniti della Bandiera Blu. La FEE (Foundation for Environmental Education) assegnerà il riconoscimento, attribuito ogni anno per la qualità del mare e dei servizi offerti nei centri costieri, il prossimo 14 maggio a Roma, dopo aver analizzato i questionari inviati dalle amministrazioni.

Lo scorso anno a ottenere il vessillo della FEE furono diversi centri del Cilento, tra cui Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro, Camerota, Sapri e Vibonati. Esclusione eccellente per Capaccio Paestum, rimasta fuori dalle località virtuose dopo un periodo di commissariamento, mentre Ispani era invece riuscita a rientrare nell’elenco.

Previsioni per le località campane

Quest’anno la qualità dell’acqua non lascia spazio a dubbi: tutti i comuni cilentani premiati nel 2025 dovrebbero confermare il riconoscimento, salvo intoppi burocratici. Se anche Capaccio Paestum riuscisse a rientrare, porterebbe a 12 il numero dei comuni della costa sud insigniti della Bandiera Blu.

Questo farebbe salire a 21 i riconoscimenti campani, grazie anche alle località napoletane di Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense, alla casertana Cellole e a Positano, in Costiera Amalfitana. Per la città dei templi, nonostante gli interventi per migliorare la qualità del mare avviati negli ultimi mesi, la situazione resta incerta; tra l’altro al momento alla città dei templi non è giunto l’invito a partecipare alla cerimonia di Roma, segnale dell’ottenimento del vessillo.

Riconoscimenti per gli approdi turistici

Oltre ai premi per le spiagge, a Roma saranno assegnati anche quelli per gli approdi turistici. Nel 2025 il vessillo andò ai porti di Marina d’Arechi, Agropoli, Palinuro, Casal Velino, Acciaroli e Marina di Camerota.