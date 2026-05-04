Sassano, il sindaco Domenico Rubino non si ricandida: il bilancio di fine mandato

Il sindaco di Sassano, dott. Domenico Rubino, conferma la decisione – già maturata e resa nota nei mesi scorsi – di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative di maggio, al termine del mandato quinquennale alla guida dell’amministrazione comunale.

Una scelta personale e consapevole, ribadita anche alla luce dell’ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che il sindaco ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. “È una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così: ogni percorso ha un inizio e una fine”, ha dichiarato.

Sfide amministrative e l’impegno durante la pandemia

Nel corso del mandato, l’amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell’Ufficio Tecnico e al miglioramento dell’efficienza amministrativa. Un percorso segnato anche dall’emergenza pandemica da COVID-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico.

Risultati e investimenti per il territorio

Nonostante le difficoltà, l’attività amministrativa non si è mai fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione.

Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità: dalla realizzazione della rete idrica comunale nell’area montana di località Peglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive (con due palestre outdoor) e degli spazi all’aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e, per finire, il risanamento ambientale del Vallone Ficola con l’inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni.

Sviluppo economico e il saluto alla comunità

Particolare rilievo assume anche l’avvio dell’area PIP, destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio.

“Avrei voluto fare ancora di più – ha aggiunto il sindaco – ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo”. Nel suo messaggio di saluto, il dott. Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso.

“È stato un onore servire questa comunità”, ha concluso il sindaco Domenico Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.