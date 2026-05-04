Cisl Fp Salerno: Andrea Pastore eletto segretario provinciale, inizia il nuovo corso per sanità e pubblico impiego

In data 30 aprile 2026 si è riunito il Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica di Salerno, che ha proceduto al rinnovo della Segreteria provinciale a seguito delle dimissioni volontarie anticipate del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta. La scelta è maturata per raggiunti limiti di età e con l’obiettivo di rilanciare con forza l’organizzazione sindacale. Nel corso del suo mandato, Della Porta ha guidato il comparto sanità per cinque anni, contribuendo in maniera determinante, grazie a una riconosciuta capacità di ascolto e dialogo, al raggiungimento di risultati importanti, portando il dato associativo ai massimi livelli storici.

Andrea Pastore alla guida della sanità salernitana

Su proposta del Segretario Generale Miro Amatruda, il Consiglio Generale ha eletto Andrea Pastore quale nuovo Segretario Provinciale, affidandogli le deleghe alla sanità e all’area amministrativa. Una scelta che guarda al futuro e al rilancio dell’organizzazione, valorizzando una figura giovane, la cui età rappresenta un valore aggiunto supportato da competenze, impegno e conoscenza delle dinamiche del comparto pubblico. “Con questa elezione – dichiara il Segretario Generale Miro Amatruda – la Cisl Fp Salerno avvia una nuova fase di crescita e rinnovamento. Puntiamo su energie nuove, senza rinunciare alla solidità del percorso costruito finora, nella convinzione che Andrea Pastore saprà interpretare al meglio le sfide che attendono il mondo del lavoro pubblico, a partire dalla sanità”.

Nuovo assetto organizzativo e staff

Contestualmente, il Segretario Generale ha definito anche il nuovo assetto della segreteria e dello staff: Alfonso Della Porta assumerà il ruolo di Capo Dipartimento Sanità Pubblica, mentre Lorenzo Pietro Conte è stato nominato Coordinatore Sanità Pubblica e Professioni Sanitarie – Socio Sanitarie. Nello staff entra Pietro Antonacchio, a supporto dell’attività organizzativa. Questo rimpasto mira a garantire continuità d’esperienza affiancata a nuove responsabilità operative.

Le prime dichiarazioni del neo segretario

Nel suo intervento, Andrea Pastore ha dichiarato: “Questo incarico rappresenta un momento di grande responsabilità per la nostra organizzazione, per la sua storia e soprattutto per i tanti delegati che ogni giorno rendono vivi i luoghi di lavoro. Sarà un impegno che porterò avanti attraverso l’ascolto, il dialogo e il confronto costante con tutti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza e l’azione sindacale”. Con il nuovo assetto, la Cisl Fp Salerno punta a consolidare la propria azione, con particolare attenzione ai settori della sanità e dell’amministrazione pubblica, al centro delle sfide dei prossimi mesi.