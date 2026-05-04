Sanza celebra la cultura: al via il Maggio dei libri con due autori d’eccezione

Incontro con l’autore. È il maggio dei libri al borgo di Sanza. Perché la cultura cambia il mondo. Appuntamento letterario di primo piano per riprendere la brillante iniziativa culturale promossa da anni dal Comune di Sanza. Dopo “Librando” e poi “Librialborgo”, quest’anno la lettura dei libri in modo condiviso assume una nuova veste: “Due libri e due scrittori”. Si parte sabato 9 maggio alle 18:00 in piazza Plebiscito.

Silére: una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e terra

Due scrittori atipici, un agronomo invita a riflettere sul nostro rapporto tra agricoltura e cibo. Raffaele Cammardella con “Silére. Quando il grano sfama in silenzio, oltre il clamore delle mode e degli inganni”. Non sono molte nel Vallo di Diano le ricerche sull’agricoltura e, in particolare, sul grano. Questo è già un primo motivo per prestare la dovuta attenzione a Silére, il volume che Raffaele Cammardella ha dedicato alla coltivazione del grano, un prezioso prodotto della terra di origini antichissime. La ricerca è frutto di un supporto professionale serio ed efficace, concreto e credibile. Del resto l’autore vanta una lunga esperienza nel settore.

L’ironia di Vincenzo Greco: un viaggio tra le debolezze umane

Il secondo libro della serata: “Sbagliare è l’unica cosa che facciamo davvero bene” di Vincenzo Greco. Qui la sorpresa: scrittore alle prime armi, Vincenzo Greco, cittadino di Sanza, con ironia ci invita a riflettere sulle nostre strane abitudini. Hai mai voltato la testa dopo un sorpasso solo per capire chi hai lasciato indietro? Hai mai finto di controllare il telefono per evitare una persona? O calciato una lattina come se stessi disputando la finale dei mondiali? Tranquillo: non sei strano. Sei umano. E, sorpresa: ci siamo dentro tutti. In questo saggio comico, Vincenzo mette sotto la lente i gesti più assurdi e automatici che facciamo ogni giorno senza accorgercene, e che, visti da fuori, sembrano la puntata bonus della nostra vita imbarazzante. Risultato? Un libro che fa ridere, fa pensare e soprattutto fa dire: “Oddio, questo lo faccio anch’io!”.

I dettagli dell’evento in piazza Plebiscito

Dialogherà con gli autori il giornalista Lorenzo Peluso. Previsti gli interventi della delegata alla cultura del Comune di Sanza, Marisa Vitolo; del vicesindaco di Sanza, Antonio Lettieri; del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito. Si parte sabato 9 maggio alle 18:00 nella splendida chiesetta della millenaria Arciconfraternita Maria SS della Neve, in piazza Plebiscito a Sanza.