Cilento

Dramma a Capaccio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un kayak ribaltato

Intervento dei Vigili del Fuoco di Agropoli a Capaccio: recuperata la salma di un uomo all'interno di un kayak nelle acque del fiume in via Sandro Pertini

Ernesto Rocco

Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Capaccio nella mattinata del 4 maggio 2026. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, insieme ai Carabinieri, sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona in località Via dell’Amicizia, nei pressi della SRexSS166. L’allarme è scattata per monitorare la situazione di un individuo disperso di nazionalità tedesca, culminando purtroppo in una scoperta fatale lungo il corso d’acqua.

Il ritrovamento della salma

Una volta giunti nell’area indicata, i soccorritori hanno individuato un kayak ribaltato nelle acque del fiume. All’interno dell’imbarcazione si trovava il corpo esanime di una persona di 71 anni di cui non si avevano notizie da ieri. Il personale dei Vigili del Fuoco ha constatato immediatamente il decesso, procedendo con le manovre necessarie in un contesto operativo reso complesso dalla natura dell’ambiente fluviale.

Operazioni di recupero e indagini

Le attività per riportare la salma a riva sono state coordinate dalla squadra fluviale, che era già operativa sul posto al momento dell’individuazione del mezzo. Dopo la messa in sicurezza dell’area, sono iniziati gli accertamenti necessari per fare luce su quanto accaduto. I carabinieri della stazione di Capaccio Paestum, coordinati dai militari della compagnia di Agropoli, stanno lavorando per stabilire le esatte dinamiche del tragico evento e chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del kayak.

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