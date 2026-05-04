Cronaca

Incidente a Montesano sulla Marcellana: feriti due centauri in località Magorno

Incidente stradale sulla SP 276 a Magorno, frazione di Montesano sulla Marcellana. Due motociclisti lucani cadono a causa del manto stradale scivoloso: i dettagli.

Erminio Cioffi

Paura nel pomeriggio di ieri a Magorno, frazione del comune valdianese, dove si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 276. Due motociclisti provenienti dalla Basilicata hanno perso il controllo dei rispettivi mezzi, finendo sull’asfalto dopo una sbandata. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto: le moto sarebbero finite fuori controllo a causa delle condizioni del manto stradale, che potrebbe essere stato reso scivoloso dalla presenza di sabbia.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure ai feriti. I due motociclisti sono stati successivamente trasportati presso l’ospedale di Polla per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Indagini in corso sulle condizioni della carreggiata

Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità, anche in relazione allo stato della carreggiata.

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