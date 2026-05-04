Cronaca

Camion ribaltato tra Eboli e Campagna: traffico in tilt e un ferito grave

Grave incidente autostradale tra i comuni di Eboli e Campagna. Un mezzo pesante si è ribaltato causando un ferito in codice rosso e pesanti ripercussioni sul traffico verso sud

Antonio Elia
Incidente A2 Eboli

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada nel tratto tra Eboli e Campagna, dove un camion si è ribaltato causando pesanti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi per chiarire la dinamica dei fatti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Traffico e condizioni del ferito

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e ripristinare al più presto la normale viabilità.

Attualmente si registrano lunghe file in direzione sud, con traffico rallentato e code in continuo aumento.

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