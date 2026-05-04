Camion ribaltato tra Eboli e Campagna: traffico in tilt e un ferito grave

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada nel tratto tra Eboli e Campagna, dove un camion si è ribaltato causando pesanti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi per chiarire la dinamica dei fatti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Traffico e condizioni del ferito

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e ripristinare al più presto la normale viabilità.

Attualmente si registrano lunghe file in direzione sud, con traffico rallentato e code in continuo aumento.