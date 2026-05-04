Paura nella notte a Santa Cecilia: barista aggredita e rapinata all’apertura

Momenti di paura nella notte a Santa Cecilia, in direzione Battipaglia, dove una barista trentenne è stata vittima di una rapina mentre si accingeva ad aprire il proprio locale. Intorno alle 3:30, la donna stava iniziando le operazioni di apertura quando è stata sorpresa da tre uomini incappucciati e armati.

Bottino e fuga dei malviventi

I malviventi l’hanno avvicinata e, con violenza, le hanno sottratto la borsa, strattonandola fino a farla cadere a terra. All’interno della borsa c’erano documenti personali, denaro contante, il telefono cellulare e l’incasso del fine settimana. Dopo aver portato a termine il colpo, i tre si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini delle forze dell’ordine

La vittima, sotto shock per l’accaduto, non avrebbe riportato gravi ferite. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica e a identificare i responsabili della rapina.