Elezioni Salerno, Lanocita presenta la terza lista e attacca: “De Luca è come un turista svedese, accetto il confronto”

La campagna elettorale a Salerno è ufficialmente entrata nel vivo. Nei giorni scorsi, il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita ha presentato i 28 componenti della sua terza lista a sostegno, “Salerno Democratica”. Un evento che ha segnato un netto punto di rottura con il passato amministrativo della città.

Sara Petrone: “Mai ascoltata dal PD”

Tra i candidati spicca la capolista Sara Petrone, già eletta nel 2021 tra i Progressisti a sostegno dell’ex sindaco Enzo Napoli. La sua è stata una denuncia durissima verso gli ex alleati e il Partito Democratico:

“Non sono mai stata ascoltata. Fortunatamente sono entrata in Consiglio comunale a consiliatura in corso, prendendo posizioni sempre più distanti da ciò che è stato approvato a danno della città. Ora però il vento sta cambiando: possiamo restituire dignità a Salerno con una nuova stagione politica, libera da giochi di potere”.

Lanocita all’attacco di Vincenzo De Luca

L’appuntamento è stato l’occasione per ribadire i punti focali del programma, ma non sono mancate stoccate pesanti verso l’ex governatore della Campania e candidato sindaco Vincenzo De Luca. Lanocita lo ha definito senza mezzi termini come “un turista svedese che si accorge solo ora dei problemi di Salerno”.

Il candidato di Salerno Democratica ha poi alzato la posta, lanciando una sfida diretta all’ex Governatore: la richiesta di un confronto pubblico “dove e quando vuole”, per discutere apertamente del futuro del capoluogo.