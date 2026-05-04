Il Cilento oltreoceano: il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa in visita alle comunità negli Stati Uniti

Un ponte di fede e tradizione che unisce le due sponde dell’Atlantico. A partire dal 09 maggio, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, sarà negli Stati Uniti per incontrare le comunità cilentane radicate in America dagli inizi del secolo scorso.

Nonostante la distanza, queste comunità hanno saputo conservare un legame forte e autentico con le proprie radici e con le espressioni della religiosità popolare dei luoghi di origine. Il viaggio assume un significato particolare quest’anno: nel 2026, infatti, si celebrano il 75° anniversario della Congrega e della Festa della Madonna del Sacro Monte e i 55 anni dall’edificazione della Cappella a Clifton.

Ad accompagnare il Vescovo ci sarà una piccola delegazione di sacerdoti diocesani che, con cura pastorale, mantengono vivo il legame con le famiglie cilentane emigrate negli USA.

Il Programma degli incontri

Ecco le tappe principali della visita pastorale (da condividere con amici e parenti residenti negli Stati Uniti):

Domenica 10 maggio (Hazleton): Santa Messa con i fedeli cilentani presso la Most Precious Blood Church (131 E 4th St, Hazleton, PA 1820).

Santa Messa con i fedeli cilentani presso la Most Precious Blood Church (131 E 4th St, Hazleton, PA 1820). Martedì 12 maggio (New York): Visita all’ONU e, a seguire, cena con la comunità di Sacco a Whitestone, NY.

Visita all’ONU e, a seguire, cena con la comunità di a Whitestone, NY. Mercoledì 13 maggio (New York): Cena con la comunità di Novi Velia a Elmsford, NY.

Cena con la comunità di a Elmsford, NY. Sabato 16 maggio (Clifton) – EVENTO CENTRALE: Festa della Madonna del Sacro Monte presso l’ Holy Face Monastery (110 Vincent Dr, Clifton, NJ 07013).

Festa della Madonna del Sacro Monte presso l’ (110 Vincent Dr, Clifton, NJ 07013). Domenica 17 maggio (Newark): Festa della Madonna della Fontana (Patrona di Spilinga, VV) presso la Our Lady of Mount Carmel Church (259 Oliver St, Newark, NJ 07105).

La Diocesi invita tutti a diffondere questo programma tra i propri contatti negli States, affinché il maggior numero di corregionali possa condividere questi momenti di preghiera e festa con il Vescovo Vincenzo.