Agropoli, la città ideale attraverso gli occhi degli alunni: terminate le riprese del documentario “La Città dei Bambini”

Dal 2 al 6 maggio 2026, il plesso di scuola primaria “Gino Landolfi” di Agropoli si è trasformato in un vivace set cinematografico. La settimana è stata dedicata alle riprese finali del documentario “La Città dei Bambini”, un progetto educativo e creativo d’eccellenza promosso dalla Direzione Didattica Statale I Circolo di Agropoli in collaborazione con l’Associazione SalernoInFestival ETS / Linea d’Ombra.

Un documentario partecipativo tra fantasia e realtà

L’aula magna della scuola è diventata il cuore pulsante della produzione, dove la troupe professionale di Hobos Factory, guidata dal regista Orazio Cerino e supportata tecnicamente da Tantik, ha lavorato fianco a fianco con gli studenti. Il tema centrale dell’opera è la città ideale: uno spazio immaginato, sognato e disegnato dai bambini stessi. Attraverso attività di educazione all’immagine e momenti di confronto avviati nei primi mesi del 2026, gli alunni hanno dato forma a un’idea di città basata su inclusione, colori e desiderio di futuro.

Un’esperienza formativa per l’intera comunità

Il progetto non ha coinvolto solo i più piccoli, ma ha rappresentato un’importante occasione di crescita anche per il corpo docente e il personale scolastico. L’ospitalità della troupe ha generato uno scambio professionale e umano profondo, lasciando un segno tangibile nella comunità scolastica, riassunto nel saluto commosso: “Anche voi ci mancherete”. L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC (Ministero della Cultura) e dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

L’appuntamento: proiezione ufficiale il 15 maggio

Il percorso culminerà con la presentazione ufficiale del documentario, prevista per venerdì 15 maggio 2026 presso il CineTeatro “Eduardo De Filippo”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire la visione del futuro narrata dai bambini. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del progetto: cittadeibambini.com.