Cilento

Castellabate, donna investita da un’auto pirata: il conducente torna sul posto e semina il panico

Incidente tra Castellabate e Perdifumo: una donna è stata investita da un'Audi A1. Il conducente, dopo la fuga, è tornato sul luogo del sinistro rischiando di travolgere i soccorritori.

Manuel Chiariello

Notte di grande tensione tra Castellabate e Perdifumo, dove una donna residente del posto è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada. Alla guida del veicolo, un’Audi A1 grigia, un uomo che dopo l’impatto si è inizialmente allontanato senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari della postazione Soccorso Valcalore di Santa Maria di Castellabate, che hanno prestato le prime cure alla vittima prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania. La donna ha riportato la frattura del femore e verrà operata nei prossimi giorni.

Momenti di terrore durante i rilievi

Durante le operazioni di soccorso, però, la situazione è improvvisamente precipitata. L’auto responsabile dell’investimento è tornata improvvisamente sul luogo dell’incidente, sfrecciando a forte velocità tra le persone presenti e le auto in sosta. Attimi di grande tensione e paura, con soccorritori e presenti costretti a mettersi in salvo per evitare il peggio.

Indagini in corso e caccia all’uomo

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Agropoli che si sono attivati subito per avviare le indagini, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il conducente del veicolo è stato identificato grazie anche alle immagini della videosorveglianza.

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