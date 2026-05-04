Agguato a Pontecagnano: quattro misure cautelari per tentato omicidio

In data 23 aprile scorso, i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali. L’operazione si è svolta tra i comuni di Torre Annunziata, Fuorni, Pompei e Gragnano su richiesta della Procura e disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno.

I provvedimenti hanno interessato quattro persone: Salvatore Iovine e Girolamo Casafredda sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per Gerardo Donnarumma è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Luigi Di Martino è invece destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma in concorso.

I dettagli della sparatoria a Pontecagnano Faiano

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti e condivisa dal G.I.P., i fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2025. L’episodio di violenza si è consumato nei pressi di un locale notturno di Pontecagnano Faiano.

Stando alle indagini, Iovine, insieme agli altri tre indagati, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un addetto alla sicurezza del locale, colpendolo al braccio sinistro. È opportuno ricordare che il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e che le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.