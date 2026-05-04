Blanco debutta al PalaSele di Eboli: il ritorno live tra rock e introspezione

Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni. Con il nuovo capitolo live sarà domani sera, martedì 5 maggio, per la prima volta in scena sul palco del PalaSele di Eboli.

Un’evoluzione sonora tra rock e organicità

In questo nuovo tour, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e una tappa fondamentale della sua carriera, la dimensione sonora evolve in linea con il disco, con un approccio più organico e suonato. Alla formazione originale — Michelangelo (chitarre, piano), Carmine Landolfi (batteria), Emanuele Nazzaro (basso) — si aggiungono due musicisti, Giacomo Ruggeri alla chitarra e Gabriele Bolognesi, polistrumentista tra synth, tastiere e sax, introducendo per la prima volta i fiati e rafforzando una direzione più rock e materica.

La scaletta: dai grandi successi ai nuovi brani di MA’

Il live attraversa l’intero repertorio, alternando grandi successi come Notti in Bianco, La Canzone nostra, Mi fai impazzire, ai brani più recenti dell’ultimo album, tra cui Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore, senza rinunciare a momenti più intimi e acustici. Ne nasce uno show fisico e intenso, pensato per essere vissuto fino in fondo, senza filtri.

“Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sto lavorando tanto e sarà un tour diverso da tutti quelli che ho fatto finora. Anche perché ora arrivo nei palazzetti: è una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa, proprio perché non so mai cosa aspettarmi e sono curioso di vedere come reagirà il pubblico.”

Scenografia cruda e direzione artistica internazionale

Per la parte scenotecnica, dal live design alla scenografia, è stato coinvolto il collettivo londinese Ombra, tra i più interessanti e richiesti del momento. Il loro contributo si traduce in uno show essenziale e diretto: palco classico e un’estetica cruda. Dal punto di vista visivo, il concept sviluppato con gli Ombra parte da un caos iniziale, particelle ad alta entropia, che si organizza progressivamente, costruendo un racconto in evoluzione. La direzione artistica de “Il primo tour nei palazzetti” è affidata a Stefano Clessi, mentre la direzione musicale è curata da Michelangelo e Placido Salamone.

Informazioni utili per la data di Eboli

Gli ultimi biglietti disponibili per lo show saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto a partire dalle ore 17. L’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, mentre lo show avrà inizio alle 21.

Il calendario dei concerti al PalaSele

La stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà sabato 9 maggio con Elisa e il suo meraviglioso live. Dopo la pausa estiva, si ripartirà venerdì 16 ottobre con “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con “POOH 60 – La nostra storia” martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Aspettando altri annunci e il già attesissimo grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027.