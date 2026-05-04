Calcio

Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol del weekend

Gelbison e Agropoli chiudono il campionato e pensano ai playoff. Primo spareggio per la Battipagliese che supera l'Agerola

Redazione Infocilento

Ultima di campionato per la Gelbison. I rossoblù battono il Gela e accedono ai play off. Si torna in campo già la prossima settimana.

Nel campionato di Eccellenza è già tempo di playoff. La Battipagliese supera con il minimo sforzo l’Agerola e tra una settimana affronterà l’Apice.

L’Agropoli, già con la testa agli spareggi, chiude il campionato di Promozione con una sconfitta per 1 a 0 contro il Pontecagnano, seconda forza del campionato. Domenica prossima primo playoff sul campo dell’Atletico Pagani.

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