Carenza di sangue in estate: l’appello urgente dell’ospedale di Polla e il calendario delle donazioni

Con l’arrivo dei mesi estivi si ripresenta la ciclica e preoccupante flessione delle donazioni di sangue. Per fare fronte a questa carenza e garantire la continuità delle attività sanitarie, il Centro trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza, invitando tutti a dare il proprio contributo in un momento particolarmente critico per la rete assistenziale.

I gruppi sanguigni più urgenti e il calendario delle raccolte

La struttura sanitaria ha riscontrato una necessità immediata e specifica per alcuni particolari gruppi sanguigni. Nello specifico, le carenze principali riguardano i gruppi zero positivo, zero negativo e A negativo. Gli operatori sanitari ci tengono tuttavia a precisare che ogni singola donazione, a prescindere dal gruppo di appartenenza, costituisce una risorsa fondamentale per soddisfare il fabbisogno sia del presidio valdianese sia dell’intera rete trasfusionale territoriale.

Per agevolare i cittadini e incrementare la raccolta, il Centro trasfusionale ha predisposto un calendario di appuntamenti straordinari distribuiti lungo tutto l’arco della stagione estiva. Le giornate dedicate alle donazioni inizieranno la mattina presto e seguiranno questo scadenzario:

Domenica 21 giugno

Sabato 11 luglio

Sabato 25 luglio

Domenica 2 agosto

Domenica 30 agosto

Un invito alla solidarietà e alla responsabilità collettiva

La direzione e il personale del centro puntano sulla sensibilità della comunità locale, ricordando che la disponibilità di sangue è il pilastro su cui si reggono i servizi di emergenza e le terapie per numerosi pazienti. L’invito si focalizza sulla solidarietà e sul senso di responsabilità civile, ponendo l’accento sul fatto che un’azione semplice e sicura come la donazione può fare la differenza tra la vita e la morte, assicurando cure tempestive a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.