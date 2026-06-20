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Carenza di sangue in estate: l’appello urgente dell’ospedale di Polla e il calendario delle donazioni

Il Centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla lancia un appello per la carenza di sangue estiva. Scopri le date delle raccolte straordinarie

Erminio Cioffi
Ospedale di Polla

Con l’arrivo dei mesi estivi si ripresenta la ciclica e preoccupante flessione delle donazioni di sangue. Per fare fronte a questa carenza e garantire la continuità delle attività sanitarie, il Centro trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza, invitando tutti a dare il proprio contributo in un momento particolarmente critico per la rete assistenziale.

I gruppi sanguigni più urgenti e il calendario delle raccolte

La struttura sanitaria ha riscontrato una necessità immediata e specifica per alcuni particolari gruppi sanguigni. Nello specifico, le carenze principali riguardano i gruppi zero positivo, zero negativo e A negativo. Gli operatori sanitari ci tengono tuttavia a precisare che ogni singola donazione, a prescindere dal gruppo di appartenenza, costituisce una risorsa fondamentale per soddisfare il fabbisogno sia del presidio valdianese sia dell’intera rete trasfusionale territoriale.

Per agevolare i cittadini e incrementare la raccolta, il Centro trasfusionale ha predisposto un calendario di appuntamenti straordinari distribuiti lungo tutto l’arco della stagione estiva. Le giornate dedicate alle donazioni inizieranno la mattina presto e seguiranno questo scadenzario:

  • Domenica 21 giugno
  • Sabato 11 luglio
  • Sabato 25 luglio
  • Domenica 2 agosto
  • Domenica 30 agosto

Un invito alla solidarietà e alla responsabilità collettiva

La direzione e il personale del centro puntano sulla sensibilità della comunità locale, ricordando che la disponibilità di sangue è il pilastro su cui si reggono i servizi di emergenza e le terapie per numerosi pazienti. L’invito si focalizza sulla solidarietà e sul senso di responsabilità civile, ponendo l’accento sul fatto che un’azione semplice e sicura come la donazione può fare la differenza tra la vita e la morte, assicurando cure tempestive a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

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