Sicurezza e prevenzione incendi: a Roscigno riapre il Presidio rurale dei Vigili del Fuoco

Importante novità per il comune di Roscigno e per l’intero territorio: a partire dal prossimo 6 luglio tornerà operativo il Presidio rurale dei Vigili del Fuoco, un servizio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale.
Interventi rapidi contro il rischio incendi estivi
La riattivazione del presidio consentirà di garantire un supporto più rapido ed efficace nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, specie nel periodo estivo, quando aumenta il rischio di incendi e di situazioni che richiedono un pronto intervento.
La soddisfazione dell’amministrazione comunale
“L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il ripristino di questo presidio, che costituisce un punto di riferimento per la sicurezza della comunità e per la tutela del patrimonio ambientale” ha confermato il sindaco Palmieri.