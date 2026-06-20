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Concorso per vigili urbani a Montesano: il Tar Salerno ordina l’acquisizione di nuovi atti

Il Tar di Salerno chiede chiarimenti al Comune di Montesano sulla Marcellana dopo il ricorso di un candidato sulla prova scritta del concorso per vigili

Erminio Cioffi
Tar Salerno

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell’ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal Comune di Montesano sulla Marcellana per l’assunzione di quattro agenti di polizia locale a tempo parziale e indeterminato.

La richiesta di ulteriore documentazione da parte del Tar

Con un’ordinanza il Tar ha chiesto all’amministrazione comunale di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta dal ricorrente. In particolare, il Collegio ha ordinato l’acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l’esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito, oltre alla votazione finale riportata.

I motivi del ricorso e le contestazioni del candidato

Al centro del ricorso vi è la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L’impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione dei vincitori.

Le richieste cautelari e il rinvio dell’udienza a dicembre

Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via cautelare, la ripetizione della procedura concorsuale, anche attraverso l’eliminazione delle domande ritenute non pertinenti rispetto alle materie indicate nel bando.

Il Tar, prima di entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori e ha rinviato la discussione alla nuova udienza pubblica fissata per il primo dicembre 2026.

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