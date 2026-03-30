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Elezioni a Salerno, Lanocita in campo: cultura, urbanistica e partecipazione

Parola chiave sarà trasformazione. Tra gli obiettivi su cui lavorare, anche la candidatura di Salerno quale capitale della cultura 2030. Ma anche verde e urbanistica

Federica Inverso

“Un progetto per garantire una migliore qualità di vita, una città più degna dei salernitani”, questo l’obiettivo del progetto politico che viene promosso da Movimento 5 stelle, Sinistra, Verdi e alcune realtà civiche, con la coalizione “Possiamo da ora” e che questa mattina hanno presentato il loro candidato sindaco per la città di Salerno, l’avvocato Franco Massimo Lanocita.

Gli obiettivi

Parola chiave sarà trasformazione. Tra gli obiettivi su cui lavorare, anche la candidatura di Salerno quale capitale della cultura 2030. Ma anche verde e urbanistica, porto con un nuovo piano urbanistico comunale e nuovo statuto comunale, con i consigli di quartiere.

“C’è bisogno di partecipazione”, ha detto l’avvocato, richiamando la necessità di riavere un forum dei giovani. “Vogliamo essere non una città con l’università, ma una città universitaria”, ha aggiunto Lanocita puntando ai locali dell’ex tribunale, in centro città, e alla sua biblioteca.

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