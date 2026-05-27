Vallo di Diano, il territorio diventa un’aula a cielo aperto: arriva la svolta per il turismo scolastico nazionale con Gal e BCC Magna Grecia

Un investimento strutturale e concreto sul futuro del territorio e sulle nuove generazioni. È con questo grande entusiasmo che il GAL Vallo di Diano annuncia un appuntamento cruciale per l’offerta educativa e turistica dell’area, che si terrà il prossimo 28 maggio 2026 alle ore 9.30 presso la suggestiva cornice della Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula.

Al centro della mattinata ci sarà il coronamento di un intenso e ambizioso progetto ideato e portato avanti sul territorio dal GAL: la presentazione ufficiale del Catalogo Esperienze della Rete Territoriale del Turismo Educativo e Scolastico del Vallo di Diano.

Non si tratta di una semplice pubblicazione, ma del risultato di una complessa opera di “messa a sistema” dell’offerta locale. Attraverso questo strumento strategico e innovativo, il GAL mira a trasformare l’intero Vallo di Diano in un vero e proprio laboratorio didattico diffuso, capace di attrarre l’accoglienza scolastica da tutta Italia. La Rete struttura finalmente un’offerta di turismo educativo in cui storia, natura e cultura diventano esperienze dirette e immersive per i ragazzi.

Concorso e premiazioni sulla biodiversità

In perfetta coerenza con questa visione di educazione attiva, l’evento sarà altresì il palcoscenico per la tanto attesa premiazione degli istituti scolastici vincitori della II Edizione del concorso “Le grandi storie della Biodiversità”.

I premi assegnati agli istituti scolastici, con il patrocinio della BCC Magna Grecia, consisteranno in pacchetti di turismo esperienziale selezionabili direttamente all’interno del Catalogo.

L’iniziativa ha visto gli studenti delle scuole primarie e secondarie diventare veri e propri narratori delle inestimabili ricchezze ambientali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni (Riserva della Biosfera MAB UNESCO). I giovani talenti, attraverso elaborati creativi, hanno esplorato il delicato equilibrio tra uomo e natura.

Il parterre istituzionale e la partnership con la Bcc

A sottolineare l’eccezionale valore istituzionale, comunitario ed educativo di questa giornata, interverrà un parterre di grandissimo rilievo, moderato da Raffaella Giffoni:

Michela Cimino, Sindaco di Padula

Italo Bianculli, Coordinatore GAL Vallo di Diano

Angela D’Alto, Presidente GAL Vallo di Diano

Antonio Pagliarulo, Assessore al Turismo della Comunità Montana Vallo di Diano

Laura Feo, ESG Ambassador BCC Magna Grecia

Enzo Maraio, Assessore Regionale al Turismo

Marcello Russo, Ten. Col. del Reparto Carabinieri del PNCVDA

Corrado Matera, Presidente Commissione Bilancio e Finanza

La partecipazione proattiva della BCC Magna Grecia, costantemente al fianco del GAL Vallo di Diano, consolida un modello d’eccellenza in cui l’istituto di credito e l’ente di sviluppo superano il ruolo di meri attori economici per confermarsi partner sociali ed educativi imprescindibili a supporto delle comunità locali. Un’alleanza forte per accompagnare la crescita sana dei ragazzi e fare del Vallo di Diano una meta d’eccellenza per il turismo scolastico nazionale.

Le parole dei protagonisti

“Sostenere iniziative come questa significa investire concretamente nel futuro delle nostre comunità e delle nuove generazioni. Il tema della biodiversità rappresenta oggi una sfida fondamentale, che richiede sensibilità, conoscenza e partecipazione attiva, soprattutto da parte dei più giovani. Attraverso questo progetto si offre agli studenti l’opportunità non solo di approfondire il valore ambientale e naturalistico del nostro territorio, ma anche di conoscere e promuovere, in chiave educativa e turistica, le straordinarie bellezze del Vallo di Diano e la sua preziosa biodiversità. Come BCC Magna Grecia siamo orgogliosi di essere al fianco del GAL Vallo di Diano in un percorso che unisce educazione, sostenibilità e valorizzazione territoriale”. È quanto dichiara il Presidente della BCC Magna Grecia, Giuseppe Tuozzo.

“L’appuntamento del 28 maggio rappresenta la perfetta sintesi della visione del GAL Vallo di Diano. Da un lato, con la presentazione ufficiale del Catalogo Esperienze della Rete Territoriale del Turismo Educativo e Scolastico, diamo finalmente concretezza a un progetto ambizioso: mettere a sistema la nostra offerta e rendere il territorio una meta d’eccellenza, un vero e proprio laboratorio didattico diffuso per le scuole italiane di ogni ordine e grado. Dall’altro, attraverso la premiazione degli istituti vincitori del concorso “Le grandi storie della Biodiversità”, diamo voce e riconoscimento alle nuove generazioni. Questi due momenti sono profondamente interconnessi e s’incanalano nella nostra Strategia di Sviluppo: unire la strutturazione di un turismo scolastico innovativo con l’educazione ambientale, affinché i nostri giovani diventino i primi veri ambasciatori e custodi del prezioso ecosistema in cui vivono.” È quanto dichiara il Presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D’Alto.