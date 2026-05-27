Auto in fiamme nella notte a Eboli: un’Audi distrutta in via Nobile, indagini in corso

Momenti di paura nella notte in via Nobile, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato nelle ore notturne quando alcuni residenti hanno notato il rogo che stava interessando una Audi parcheggiata lungo la strada.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme potessero coinvolgere altri veicoli o abitazioni vicine. Non si registrano feriti.

Indagini in corso sulla natura del rogo

La vettura ha riportato danni ingenti ed è andata quasi completamente distrutta. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, dal guasto accidentale fino alla matrice dolosa.

L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di spegnimento e i rilievi proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’accaduto.