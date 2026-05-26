Riapre la strada del Mingardo dopo la messa in sicurezza

La strada SR562 del Mingardo è stata ufficialmente riaperta al traffico veicolare nella serata di oggi, precisamente alle ore 19. La decisione è giunta al termine di due giornate di complessi interventi finalizzati alla stabilizzazione del costone roccioso. Le attività rientrano all’interno del più ampio progetto finanziato tramite i fondi del PNRR, attualmente in fase di esecuzione per garantire l’incolumità pubblica lungo l’arteria stradale.

I dettagli sulle operazioni di disgaggio e i rischi evitati

Durante le delicate operazioni di monitoraggio e pulizia della parete rocciosa, i tecnici hanno individuato e rimosso alcuni blocchi di pietra di grandi dimensioni. Le sollecitazioni controllate applicate dagli operatori specializzati hanno causato il distacco di questi massi, che sono precipitati a valle. L’esito di tale attività ha evidenziato il potenziale pericolo che avrebbe potuto minacciare la sicurezza dei passanti e degli automobilisti in transito in assenza di un intervento preventivo.

Le attività sul campo sono state coordinate da un’équipe composta da rocciatori professionisti, geologi e progettisti, che hanno operato in condizioni ambientali complesse per azzerare i rischi durante l’intera durata del cantiere.

Il programma dei prossimi giorni e le dichiarazioni del sindaco

Il completamento definitivo dell’opera richiederà nei prossimi giorni ulteriori interventi, che prevedono l’impiego di un elicottero per il posizionamento delle ultime reti di protezione sul versante. Tali operazioni potrebbero causare temporanee e limitate modifiche alla normale circolazione.

In merito alla conclusione di questa fase dei lavori, il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per fare il punto della situazione e delineare i prossimi obiettivi dell’amministrazione:

“Questa vicenda ci consegna una riflessione importante: la sicurezza non è mai un dettaglio. Quello del Mingardo non è purtroppo l’unico tratto del territorio che necessita di interventi di mitigazione del rischio. Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione per tutelare cittadini, residenti e visitatori”.

