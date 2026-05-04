Un giovane docente di Agropoli tra i cento migliori educatori d’Europa alla Commissione Europea

Alessandro Abbruzzese, giovane youth worker originario di Agropoli, è stato selezionato dalla Commissione Europea per partecipare all’Educators Event. L’iniziativa ha riunito cento educatori provenienti da tutto il continente per un confronto di alto profilo internazionale. L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo strategico tra il sistema dell’istruzione formale e il mondo della formazione non formale, settori spesso distanti ma chiamati a collaborare per l’evoluzione dei modelli didattici.

L’obiettivo del confronto internazionale

L’evento è stato concepito come un laboratorio per la condivisione di buone pratiche e per la definizione di nuove strategie educative. I partecipanti hanno lavorato alla costruzione di un dialogo finalizzato a migliorare l’istruzione a livello europeo. La presenza di un rappresentante del territorio campano in un contesto così ristretto sottolinea l’importanza del contributo dei docenti italiani nel dibattito sulle politiche scolastiche continentali.