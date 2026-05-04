Attualità

“Con la stessa voglia di vincere”: ad Agropoli lo sport abbatte ogni barriera

Grande successo per il weekend di sport inclusivo ad Agropoli: i ragazzi del progetto "Con la stessa voglia di vincere" in campo tra atletica e vortex.

Alessandro Pippa

Nel fine settimana sono scesi in campo i ragazzi del progetto “Con la stessa voglia di vincere”, un’iniziativa che unisce sport e inclusione, regalando una giornata all’insegna dei valori più puri dell’agonismo.

Gli atleti si sono cimentati in un biathlon composto dalla gara dei 50 metri e dal successivo lancio del vortex, dimostrando un impegno e un entusiasmo che hanno contagiato tutto il pubblico presente.

Un modello di integrazione gratuita

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Atletica Agropoli, che insieme al partner Bitdrome ha celebrato la riuscita del progetto. L’iniziativa rappresenta un importante passo verso la promozione dello sport come strumento di integrazione e crescita collettiva.

Il cuore del progetto risiede nella sua accessibilità: permette infatti a ragazzi con disabilità di poter praticare lo sport in maniera totalmente inclusiva e completamente gratuita, rimuovendo non solo le barriere fisiche ma anche quelle economiche e sociali.

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