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Castello Colonna di Eboli: un’apertura straordinaria tra storia e segreti

Per il Castello Colonna di Eboli un'apertura eccezionale il 24 maggio 2026. Un viaggio guidato tra la Cappella di San Marco e memorie storiche millenarie. Prenotazioni entro il 15 maggio.

Redazione Infocilento
Castello Colonna Eboli

In occasione del Maggio dei Monumenti, il Castello Colonna di Eboli apre eccezionalmente le sue porte alla cittadinanza per una giornata dedicata alla scoperta, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio storico.

Una storia che molti credono di conoscere, ma che in pochi hanno davvero ascoltato fino in fondo: quella del Castello Colonna, luogo simbolo della città, fatto di pietre vive, silenzi carichi di segreti e passi che ancora sembrano risuonare tra le sue mura. Un patrimonio che continua a sorprendere e a emozionare, come se fosse sempre la prima volta.

Lo scrigno prezioso della memoria ebolitana

Il Castello si presenta oggi come uno scrigno prezioso di memorie, vite e racconti intrecciati, dove ogni angolo parla: dalla suggestiva Cappella di San Marco, custode di antiche devozioni, fino alla corte interna, alla scenografica scalinata monumentale e agli spazi verdi che circondano la struttura.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto sociale e solidale promosso ormai da diversi anni dalla direzione dell’ICATT di Eboli, in collaborazione con il Centro Culturale Studi Storici e l’agenzia Inchiostro – idee e comunicazione, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale ebolitano un luogo vivo di partecipazione e crescita collettiva.

Orari e dettagli della visita guidata

La visita guidata al Castello Colonna si terrà domenica 24 maggio 2026, con due turni di ingresso previsti alle ore 10:00 e alle ore 11:00.

Si tratta di un’occasione unica per vivere un viaggio nella memoria, tra pietre che raccontano e storie che tornano a vivere, nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti della tradizione storica di Eboli.

Modalità di partecipazione e prenotazione

Le prenotazioni sono aperte fino al 15 maggio. È necessario inviare un messaggio contenente COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ai numeri 328 1276922 oppure 347 6730309.

L’accettazione è soggetta a verifica della documentazione. Si precisa che l’attività è riservata esclusivamente agli adulti e non è consentito l’ingresso ai minori.

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