Castello Colonna di Eboli: un’apertura straordinaria tra storia e segreti

In occasione del Maggio dei Monumenti, il Castello Colonna di Eboli apre eccezionalmente le sue porte alla cittadinanza per una giornata dedicata alla scoperta, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio storico.

Una storia che molti credono di conoscere, ma che in pochi hanno davvero ascoltato fino in fondo: quella del Castello Colonna, luogo simbolo della città, fatto di pietre vive, silenzi carichi di segreti e passi che ancora sembrano risuonare tra le sue mura. Un patrimonio che continua a sorprendere e a emozionare, come se fosse sempre la prima volta.

Lo scrigno prezioso della memoria ebolitana

Il Castello si presenta oggi come uno scrigno prezioso di memorie, vite e racconti intrecciati, dove ogni angolo parla: dalla suggestiva Cappella di San Marco, custode di antiche devozioni, fino alla corte interna, alla scenografica scalinata monumentale e agli spazi verdi che circondano la struttura.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto sociale e solidale promosso ormai da diversi anni dalla direzione dell’ICATT di Eboli, in collaborazione con il Centro Culturale Studi Storici e l’agenzia Inchiostro – idee e comunicazione, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale ebolitano un luogo vivo di partecipazione e crescita collettiva.

Orari e dettagli della visita guidata

La visita guidata al Castello Colonna si terrà domenica 24 maggio 2026, con due turni di ingresso previsti alle ore 10:00 e alle ore 11:00.

Si tratta di un’occasione unica per vivere un viaggio nella memoria, tra pietre che raccontano e storie che tornano a vivere, nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti della tradizione storica di Eboli.

Modalità di partecipazione e prenotazione

Le prenotazioni sono aperte fino al 15 maggio. È necessario inviare un messaggio contenente COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ai numeri 328 1276922 oppure 347 6730309.

L’accettazione è soggetta a verifica della documentazione. Si precisa che l’attività è riservata esclusivamente agli adulti e non è consentito l’ingresso ai minori.