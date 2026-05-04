Lite e rapina in piazza San Francesco a Salerno: un arresto e una denuncia

Nella nottata del 2 maggio 2026, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 per una lite animata in piazza San Francesco, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante, è tempestivamente intervenuta sul posto. All’arrivo degli operatori, uno dei due aggressori era già riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro veniva bloccato e condotto negli uffici di polizia.

La dinamica dell’aggressione e il furto del borsello

Dai primi accertamenti è emerso che due cittadini stranieri avevano avvicinato un cittadino italiano, insistendo nel richiedere del tabacco e rivolgendo nel contempo espressioni offensive alla sua compagna. Al tentativo dell’uomo di allontanarsi, la situazione è degenerata: uno dei due soggetti lo ha aggredito con calci e pugni, utilizzando anche una bottiglia di vetro e pietre, mentre il complice lo immobilizzava alle spalle. Nel corso dell’aggressione, i due sono riusciti a sottrarre alla vittima il borsello che portava al collo, dandosi quindi alla fuga. L’uomo, nel tentativo di recuperare il bene sottratto e fermare gli aggressori, ha estratto un coltello dalla tasca, mentre questi continuavano a lanciare pietre nella sua direzione.

Provvedimenti giudiziari e indagini in corso

All’esito delle attività, il soggetto fermato è stato tratto in arresto per rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato tradotto presso la locale casa circondariale ove permane, come stabilito nell’udienza di convalida tenutasi nella giornata del 2 maggio. La vittima è stata invece deferita in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione del complice. Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.