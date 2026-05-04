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Giuseppe Capasso vola agli Europei U18: record nel disco

Impresa di Giuseppe Capasso (Atletica Agropoli): con un lancio di 56,08m nel disco stacca il pass per gli Europei Under 18 ed entra nella Top 10 europea.

Alessandro Pippa

Grande risultato per il giovane talento cilentano Giuseppe Capasso, allenato da Angela Gargano, che con un lancio del disco da 56,08 metri conquista ufficialmente il pass per i Campionati Europei Under 18.

Una misura di assoluto rilievo, che gli permette non solo di ottenere la qualificazione, ma anche di entrare di diritto nella top ten delle migliori prestazioni europee di categoria. Il giovane atleta si conferma così come uno dei profili più interessanti del panorama internazionale.

L’Atletica Agropoli si tinge d’Azzurro

Si tratta di un traguardo fondamentale non solo per l’atleta, ma anche per l’Atletica Agropoli. La società celebra così il suo terzo atleta convocato in azzurro, a testimonianza della qualità del lavoro svolto sul territorio e della crescita continua di un movimento che continua a sfornare eccellenze.

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