Morigerati, il futuro dei musei è digitale: arriva la realtà estesa di XR TourGuide

Il Museo Etnografico di Morigerati si prepara ad accogliere la sperimentazione di XR TourGuide, una nuova applicazione mobile dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie di Realtà Estesa (XR). Questo sistema digitale innovativo integra ricerca accademica e tecnologie immersive, tra cui la realtà aumentata, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza interattiva e coinvolgente nei luoghi della cultura.

I protagonisti del progetto e la partnership europea

L’evento si terrà sabato 9 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso la sede del museo in Via Granatelli. L’iniziativa rappresenta un’azione congiunta della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, del Museo Etnografico di Morigerati, dell’Università degli Studi di Salerno (UNISA), della società Picaresque srl e del progetto europeo FUTURAL.

Programma della giornata e interventi istituzionali

Il programma prevede alle ore 11:00 l’inizio della visita guidata sperimentale, mentre alle 13:00 è prevista la conclusione dell’iniziativa. Interverranno il sindaco di Morigerati Guido Florenzano, il segretario della Comunità Montana Pietro D’Angelo, il professore dell’Università di Salerno e responsabile scientifico del progetto Vittorio Scarano, l’archeologo e direttore del museo Gianluca Santangelo, e il direttore di Picaresque srl e responsabile tecnologico del progetto Daniele Monaco.

Un nuovo paradigma per la fruizione culturale

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di innovazione digitale applicata ai beni culturali. L’obiettivo primario è rendere la fruizione museale sempre più accessibile e immersiva, abbattendo le barriere tra il visitatore e l’opera attraverso l’uso consapevole delle nuove frontiere tecnologiche.