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Sanità a Vallo della Lucania: arriva il secondo motorhome per la medicina di prossimità

L'Asl Salerno consegna a Vallo della Lucania un nuovo motorhome sanitario per offrire esami e visite gratuite alle fasce fragili della popolazione

Redazione Infocilento

Questa mattina, presso il comune di Vallo della Lucania, è avvenuta la consegna ufficiale del secondo motorhome sanitario dell’Asl Salerno. L’acquisizione del mezzo rientra nel quadro strategico del Piano nazionale equità nella salute 2021-2027 (Pnes), un programma mirato a rafforzare la presenza delle istituzioni sanitarie nelle zone che necessitano di maggiore supporto logistico e operativo.

L’iniziativa si avvale del supporto tecnico dell’Inmp, l’istituto nazionale dedicato alla salute delle popolazioni migranti e al contrasto delle patologie legate alla povertà. L’obiettivo primario è fornire assistenza diretta alle fasce più vulnerabili, con un focus specifico sui cittadini che presentano un Isee inferiore ai 10.000 euro e sulla popolazione straniera presente sul territorio provinciale.

Caratteristiche tecniche e servizi del poliambulatorio mobile

Il nuovo mezzo è configurato come un vero e proprio ambulatorio polidiagnostico itinerante. La dotazione tecnologica di bordo è completa e consente di effettuare analisi e accertamenti di alto livello in mobilità. Nello specifico, il motorhome dispone di un analizzatore per l’emocromo, un sistema emocromocitometrico, un Ecg e un ecografo multidisciplinare dotato di tutte le sonde necessarie.

All’interno della struttura mobile è presente anche un lettino medico per le visite, permettendo al personale sanitario di svolgere attività di medicina interna, radiologia e cardiologia. Oltre alle prestazioni cliniche, l’unità mobile sarà impiegata per promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria, portando i servizi essenziali direttamente nelle aree interne della provincia.

Obiettivi di inclusione e medicina di prossimità

L’impiego di questa unità itinerante risponde alla necessità di ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle cure. Attraverso la medicina di prossimità, l’Asl Salerno punta a contrastare la povertà sanitaria, garantendo che la distanza geografica o le condizioni economiche non rappresentino più una barriera per il diritto alla salute.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato i vertici dell’azienda sanitaria, tra cui il direttore generale ing. Gennaro Sosto, insieme ai responsabili dell’ingegneria clinica, della telemedicina e dello sviluppo strategico. Il progetto opererà in modo capillare su tutto il territorio salernitano, assicurando una copertura dinamica e mirata. Per ulteriori dettagli e per consultare il calendario delle attività, i cittadini possono fare riferimento alla sezione dedicata al Pnes sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria.

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