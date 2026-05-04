Welfare e inclusione: il Piano di Zona S9 apre il Centro per le Famiglie “Aurora” a Sapri

Il Piano di Zona S9 prosegue senza sosta il suo impegno nei comuni del comprensorio. Dopo i numerosi servizi attivati nelle ultime settimane tra Celle di Bulgheria e Tortorella, l’attenzione si sposta ora su Sapri, comune capofila dell’Ambito, dove nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte del Centro per le Famiglie “Aurora”.

Si tratta di un luogo fisico dedicato all’accoglienza, dove i nuclei familiari potranno trovare supporto e orientamento nei loro percorsi di crescita e superamento delle criticità. Il servizio è stato fortemente voluto dall’Ufficio di Piano, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca Di Luca, e dal Sindaco di Sapri, Antonio Gentile.

Supporto specialistico per i giovani e le famiglie

Il Centro “Aurora” si configura come un punto di riferimento fondamentale per il territorio, offrendo supporto psicologico ed educativo rivolto in particolar modo ai giovani che attraversano momenti di difficoltà.

Ad operare all’interno della struttura sarà un’equipe multidisciplinare composta da:

Sociologa

Psicologa

Assistente sociale

Mediatrice culturale (che rivestirà, all’occorrenza, anche il ruolo di avvocato).

La gestione affidata alla cooperativa “Gea”

Il servizio è gestito dalla cooperativa “Gea”, sotto la direzione del presidente Claudio Romano. Con professionalità e dedizione, il team seguirà le famiglie residenti in tutti i comuni dell’Ambito S9 che decideranno di rivolgersi al Centro, garantendo una copertura capillare e qualificata su tutto il distretto sociale.