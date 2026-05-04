Nutrizione e disturbi digestivi: il cilentano Gennaro Abbruzzese premiato al congresso Fismad 2026

Un importante riconoscimento nazionale per il giovane biologo nutrizionista cilentano Gennaro Abbruzzese, premiato con il “Best Poster” in occasione del 32° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive (FISMAD 2026), svoltosi a Roma dal 16 al 18 aprile presso l’Ergife Palace Hotel. Il premio è stato conferito per il lavoro dal titolo: “Impact of a cyclic calorie-variation (zig-zag) diet on bloating, intestinal motility and gut-brain axis balance in patients with functional digestive disorders”.

Lo studio sulla dieta a variazione calorica ciclica

Lo studio si concentra sull’effetto della dieta ciclica, nota come zig-zag calorico, nei pazienti affetti da disturbi gastrointestinali funzionali, approfondendo in particolare l’impatto su gonfiore addominale, alterazioni della motilità intestinale e sull’equilibrio dell’asse intestino-cervello. Il lavoro nasce da un’osservazione molto frequente nella pratica clinica: molte persone soffrono di gonfiore addominale, digestione lenta o intestino irregolare anche quando seguono un’alimentazione apparentemente corretta. Questo accade perché spesso l’attenzione è rivolta esclusivamente a cosa si mangia, trascurando invece come i pasti e le calorie vengono distribuiti nell’arco della giornata.

L’approccio strategico per l’equilibrio dell’intestino

Su questa base, il dottor Abbruzzese ha approfondito e sviluppato un approccio nutrizionale fondato sulla variazione calorica ciclica, definita anche zig-zag, che prevede una distribuzione strategica dell’energia nei diversi pasti. L’obiettivo è migliorare il funzionamento dell’intestino, ridurre il gonfiore post-prandiale e favorire una digestione più efficiente, intervenendo anche sull’equilibrio tra intestino e sistema nervoso, oggi riconosciuti come strettamente interconnessi.

Risultati clinici e rilevanza scientifica

Questo modello è stato applicato a pazienti con disturbi intestinali funzionali e, in molti casi, ha portato a un miglioramento significativo dei sintomi. Il lavoro, presentato nell’ambito di uno dei principali eventi scientifici italiani dedicati alle malattie digestive, è stato selezionato come miglior contributo nella categoria poster, distinguendosi tra quelli ritenuti più rilevanti per utilità clinica.

La metodologia del dottor Abbruzzese

L’attività clinica del dottor Abbruzzese si concentra principalmente sulla nutrizione applicata a problematiche gastrointestinali e metaboliche, con particolare attenzione a gonfiore addominale, sindrome dell’intestino irritabile, difficoltà digestive e infiammazione intestinale. Alla base del suo approccio vi è l’idea che il miglioramento del paziente non passi semplicemente attraverso una riduzione calorica, ma attraverso strategie nutrizionali personalizzate, fisiologiche e sostenibili nel tempo.

Applicabilità quotidiana e profilo professionale

Al di là del riconoscimento scientifico, l’aspetto più rilevante del lavoro è la sua concreta applicabilità nella vita quotidiana: in molti casi, modificando semplicemente la distribuzione dei pasti durante la giornata, è possibile intervenire su sintomi spesso considerati “normali”, ma che rappresentano invece segnali di un equilibrio intestinale da migliorare.

Il dottor Gennaro Abbruzzese, originario di Capaccio Paestum, è un biologo nutrizionista clinico specializzato in patologie metaboliche e gastrointestinali. Opera da circa due anni sul territorio di Agropoli e collabora con il reparto di gastroenterologia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.