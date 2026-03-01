Scuola “Green” a Stio: un piano da 1,4 milioni per l’efficientamento della “Lettieri”

Il Comune di Stio punta sulla sostenibilità e sulla sicurezza delle proprie strutture scolastiche. Con una delibera di giunta l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico “Lettieri”.
L’intervento
L’intervento, dal valore complessivo di 1.450.000,00 euro, mira a trasformare radicalmente il plesso situato in Via Europa, risolvendo le attuali carenze e migliorandone drasticamente le prestazioni. L’obiettivo è ambizioso: ridurre i consumi energetici e incrementare l’uso di fonti rinnovabili per raggiungere uno standard ottimale di efficienza.
I dettagli del progetto
Il piano di lavori approvato prevede una serie di interventi strutturali e tecnologici di ultima generazione:
• Isolamento termico: verrà coibentato l’intero involucro edilizio, comprese pareti, coperture e solai, per minimizzare la dispersione di calore.
• Infissi ad alte prestazioni: è prevista la sostituzione integrale dei vecchi serramenti con modelli moderni e isolanti.
• Impianti sostenibili: il vecchio sistema di riscaldamento lascerà il posto a pompe di calore ad alta efficienza.
• Energia pulita: verranno installati pannelli solari termici e impianti fotovoltaici dotati di batterie di accumulo, garantendo alla scuola una maggiore autonomia energetica.
Accesso al Conto Termico
Per sostenere i costi dell’operazione, la giunta guidata dal sindaco Giancarlo Trotta ha autorizzato la presentazione di una richiesta di contributo al G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) attraverso il meccanismo del Conto Termico.