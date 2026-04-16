Battipaglia, Egidio Mirra lascia lo staff della Sindaca: dimissioni a sorpresa

Si è dimesso dallo staff della sindaca di Battipaglia il medico dentista Egidio Mirra. La notizia, diffusa nelle ultime ore, rappresenta un cambiamento significativo all’interno dell’entourage amministrativo cittadino.

Il profilo di Egidio Mirra: tra professione e politica

Mirra, professionista stimato nel suo ambito, aveva assunto un ruolo di supporto all’azione della sindaca, mettendo a disposizione esperienza e competenze maturate nel corso della sua carriera. Politico navigato, è stato anche amministratore della città, ricoprendo incarichi che ne hanno consolidato il profilo pubblico e istituzionale.

Incognita sulle cause del passo indietro

Al momento, le ragioni delle dimissioni non sono state ufficialmente rese note, lasciando spazio a diverse interpretazioni sul piano politico e amministrativo.

L’attesa per i chiarimenti ufficiali

Resta alta l’attenzione della comunità locale sugli sviluppi della vicenda, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che possano chiarire i motivi della decisione.