Tradizione e identità a Roccadaspide: torna la storica Fiera di Carretiello

Si rinnova l’appuntamento con la Fiera Storica di Carretiello, che si terrà nella mattinata di sabato 18 aprile nella frazione rurale di Roccadaspide. L’evento aprirà i battenti alle ore 8:00, accogliendo visitatori e operatori in un’atmosfera che profuma di storia e radici profonde.

Un incontro per ripercorrere la storia locale

Alle ore 10:00, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, incontrerà cittadini e curiosi per ripercorrere insieme la storia di questa fiera pluricentenaria. Sarà un momento di condivisione dedicato alla raccolta di racconti, testimonianze e ricordi, essenziali per preservare la memoria collettiva della comunità.

L’impegno per il rilancio del territorio

“L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si è posta è quello di riportare l’Antica Fiera di Carretiello agli splendori di un tempo, per non far tramontare una tradizione fortemente radicata al territorio, alla sua storia e alla sua gente”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale, l’Ing. Vito Brenca, impegnato in prima linea nel progetto di rilancio dell’evento.

Cultura e accoglienza: il Museo della Civiltà Contadina

Per l’intera mattinata di sabato resterà aperto anche il Museo della Civiltà Contadina di Carretiello, che potrà essere visitato gratuitamente. Un’occasione imperdibile per i turisti e i residenti di immergersi nella vita rurale di un tempo.

Informazioni per espositori e visitatori

Gli espositori interessati hanno ancora la possibilità di prenotare il proprio spazio per l’esposizione. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, i visitatori e i curiosi che desiderano vivere una mattinata all’insegna della riscoperta delle proprie origini.