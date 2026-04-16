Sapri, opposizione all’attacco per un mutuo ventennale. La replica del Sindaco Gentile

L’amministrazione comunale di Sapri finisce al centro di una dura polemica politica a causa della richiesta di un mutuo di circa 400mila euro destinato a interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.

Le critiche della minoranza

La decisione ha sollevato forti critiche da parte delle forze di minoranza, che puntano il dito contro una gestione finanziaria ritenuta poco lungimirante e gravosa per le casse pubbliche nel lungo periodo. Secondo quanto emerso, il finanziamento avrà una durata di vent’anni, un arco temporale che secondo l’opposizione, vincolerà le future amministrazioni e la cittadinanza stessa.

Una manovra condannata dal consiglire comunale di minoranza, Emanuele Vita che inoltre solleva anche una questione di trasparenza democratica. Viene infatti contestato dalla minoranza anche il silenzio del sindaco e della giunta, rei di non aver comunicato alla cittadinanza una scelta così impattante per il futuro della comunità.

La risposta del sindaco Antonio Gentile

Affermazioni alle quali ha prontamente replicato il Sindaco Antonio Gentile.”L’ultima richiesta di mutuo fatto per manutenzione delle infrastrutture comunali risale ad oltre un anno fa. Stiamo parlando del mese di gennaio del 2025 – ha affermato il Sindaco Antonio Gentile – Operazione tra I’altro portata all’attenzione del consiglio comunale, dove si ravvisava la necessità di interventi straordinari per la manutenzione di strutture necessarie per la cittadinanza. Mi riferisco al Cine Teatro Ferrari, al Palazzetto dello sport e alI’Auditorium Cesarino. Quelle operazioni tra l’altro sono già in corso e ricordiamo che il cinema è già stato riconsegnato alla cittadinanza, durante il mese di dicembre dello scorso anno. Quindi non vedo l’attivazione di un mutuo a fine mandato visto che è stata fatta già tempo fa ed è stata anche discusso all’interno del consiglio comunale. Noi riteniamo che quelle strutture dovessero essere riconsegnate alla città con delle manutenzioni straordinarie delle quali necessitavano. Una parte è stata già terminata e altre sono in corso e contiamo di riconsegnare il nostro patrimonio nel migliore dei modi alla cittadinanza”.