Calcio

Serie D: ecco le date dei play off, Gelbison interessata 

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le date della post season, con i play off che interessano da vicino anche la Gelbison

Antonio Pagano

La Serie D si avvicina verso la parte finale della stagione, 3 la gare al termine del campionato. Ma si guarda già oltre, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le date della post season, con i play off che interessano da vicino anche la Gelbison, appaiata al 5 posto in classifica a quota 51 punti e con un piede appunto in zona play off. 

Le date

Il Dipartimento interregionale della LND ha  individuato nella data del 10 maggio il primo vero spartiacque: in quella giornata si giocheranno i playout in gara unica, determinanti per la permanenza in categoria, mentre scatterà contemporaneamente anche la prima fase dei playoff. Una domenica che concentra tensione e significato, perché in novanta minuti si possono decidere mesi di lavoro e sacrifici.

Il percorso dei playoff proseguirà poi il 17 maggio con la seconda fase, utile a delineare le graduatorie per eventuali ripescaggi e a premiare le squadre più solide lungo l’arco della stagione. Nello stesso periodo si aprirà anche il capitolo della Poule Scudetto, la competizione che mette di fronte le vincitrici dei gironi in un confronto diretto per il titolo di Campione d’Italia di Serie D. Un finale di stagione tutto da vivere.

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