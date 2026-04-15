Salerno, Gherardo Maria Marenghi lancia la proposta di una spiaggia libera pet-friendly per gli amanti degli animali

Cresce la sensibilità verso il benessere degli animali e la loro integrazione nella vita sociale e urbana. Sempre più persone, giustamente, scelgono di condividere la propria vita con animali domestici, e la città di Salerno, grande città di mare, non può rimanere indietro in questa evoluzione. Per questo motivo, il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati Gherardo Maria Marenghi lancia la proposta di realizzare una spiaggia pet-friendly, pensata per tutti coloro che desiderano godere del mare insieme ai loro amici a quattro zampe.

La proposta

“Ormai sono sempre di più le persone, giustamente, che amano gli animali. Una città grande di mare come Salerno non può non avere una spiaggia libera dog friendly; quindi, anche questa iniziativa l’ho immaginata per tutti coloro che amano i nostri amici a quattro zampe”, fa sapere Gherardo Maria Marenghi.

La proposta di Gherardo Maria Marenghi non si limita alla semplice creazione di uno spazio dedicato alla fruizione degli animali, ma rappresenta un passo importante per la promozione di una città inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini e degli animali che li accompagnano nella vita quotidiana.

“La spiaggia pet-friendly – illustra Gherardo Maria Marenghi – diventerà un luogo di incontro e socializzazione, dove i proprietari di animali potranno godere in tranquillità del mare, senza preoccupazioni legate alla sicurezza e al benessere degli stessi. Inoltre – prosegue il candidato sindaco – questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle aree verdi e delle infrastrutture urbane di Salerno, con l’obiettivo di creare una città sempre più accogliente, moderna e sensibile alla cura dell’ambiente e degli animali”.

Un impegno concreto per il futuro

“La nascita della spiaggia pet-friendly – spiega – sarà realizzata in sinergia con le autorità locali, le associazioni animaliste e i cittadini, per garantire uno spazio sicuro e ben organizzato. Saranno previste regole specifiche per la gestione e il rispetto degli spazi, con l’obiettivo di offrire una struttura che possa soddisfare le esigenze degli animali e dei loro padroni, senza compromettere la qualità del servizio per gli altri visitatori”.

Gherardo Maria Marenghi, da sempre sensibile ai temi del rispetto per gli animali e dell’inclusione sociale, sottolinea come questa iniziativa non sia solo un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ma anche un segno tangibile di una Salerno che guarda al futuro, promuovendo la sostenibilità, il benessere e l’integrazione tra uomo e natura.