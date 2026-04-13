Mistero nella Piana del Sele: bagliore improvviso e boato nella notte

Una notte particolare quella appena trascorsa tra i comuni di Capaccio Paestum, Eboli, Battipaglia e centri limitrofi, dove un improvviso fenomeno ha incuriosito i residenti. Un intenso bagliore provocato da una scia luminosa, seguito a breve distanza da un boato, è stato avvertito distintamente scatenando un immediato tam tam sui social network e lasciando, al momento, senza una risposta definitiva.

Il fenomeno non è passato inosservato nemmeno nelle province limitrofe, con segnalazioni giunte persino dall’Irpinia. La dinamica descritta dai testimoni oculari parla di una scia luminosa che ha attraversato il cielo prima di scomparire, accompagnata da una deflagrazione.

Tra ipotesi e scetticismo: il dibattito sui social

Mentre il silenzio delle istituzioni prosegue, il web è diventato il terreno fertile per le teorie più disparate. C’è chi evoca la caduta di un meteorite e chi, colto dal panico, ha inizialmente ipotizzato l’esplosione di un ordigno. Non mancano i riferimenti ai satelliti Starlink, sebbene gli esperti tendano a escludere questa pista poiché tali dispositivi restano in orbita e non presentano dinamiche di caduta nell’atmosfera simili a quelle registrate nella notte.

La mancanza di una spiegazione scientifica immediata ha alimentato il confronto tra chi cerca una giustificazione razionale e chi manifesta apertamente la propria preoccupazione per un evento che resta un enigma insoluto.

Il precedente: un mistero che si ripete

L’episodio odierno riporta alla mente un evento speculare avvenuto circa due anni fa, quando una scia luminosa solcò i cieli sopra la città di Salerno, precisamente nella zona di Giovi. Anche in quella circostanza, nonostante le numerose segnalazioni e l’attenzione mediatica, non si arrivò mai a una conclusione certa. Si parlò genericamente di stelle cadenti o di detriti satellitari, ma il mistero rimase tale, proprio come sta accadendo oggi per la Piana del Sele.