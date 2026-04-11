Roscigno in festa per i cento anni di Carmela Palmieri

C’è una nuova centenaria nel Cilento ed è la signora Carmela Palmieri di Roscigno che oggi ha festeggiato un secolo di vita circondata dall’affetto dei suoi cari e di tante persone.

La festa

In onore di nonna Carmela il parroco di Roscigno, Don Michele De Luca, ha tenuto una celebrazione eucaristica che ha visto la presenza di Don Nicola Coiro, Don Fermando Barra e Don Antonio Romaniello, ex parroci di Roscigno.

A portare personalmente i suoi auguri, e quelli della comunità di Roscigno, a nonna Carmela anche l’Amministrazione Comunale con il sindaco Pino Palmieri che le ha fatto dono di una targa e di una pergamena con una lettera di stima e di auguri.

Carmela ha vissuto la sua vita con dedizione e amore verso la sua famiglia e verso il prossimo accompagnata sempre da una grande fede cristiana, ha due figlie, Giuseppina e Maria, ventuno nipoti, tra nipoti e pronipoti, e una grande famiglia che la riempie di attenzioni e premure.

Per la sua festa, oltre alla celebrazione religiosa, è stato organizzato un pranzo conviviale culminato nel taglio della grande torta con il numero 100.

Tanti i messaggi di auguri giunti per la signora Carmela, la nuova centenaria del Cilento.