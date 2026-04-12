Serie D: la Gelbison batte di misura la Sancataldese

La Gelbison porta a casa tre punti importanti per la corsa ai play off, sul campo della Sancataldese, allo stadio comunale “Valentino Mazzola”, i rossoblù si impongono per 1 a 0, decisiva la rete di Facundo Cascio al 39esimo del secondo tempo, secondo gol di fila per lui dopo quello col Palermo.

La partita

Periodo positivo della Gelbison che viene da tre pareggi e due vittorie consecutive contro Messina ed Athletic Club Palermo. Situazione opposta per la Santacaldese con solo una vittoria nelle ultime 5 e in piena lotta salvezza. Due cambi per Mister Agovino rispetto alla sfida contro l’Athletic Club Palermo, dal 1’ in campo De Feo e Liurni al posto di Chironi e Kosovan. Primo tempo che si conclude a reti bianche 0 a 0 tra i siciliani e i cilentani.

La gara si sblocca al 39esimo del secondo tempo con la rete di Facundo Cascio che porta i rossoblù in vantaggio. Con questa vittoria la Gelbison sale a quota 51 punti nel primo posto utile per i play off, supera quindi la Nuova Igea Virtus che però oggi non ha giocato, gara rinviata per vento.

Risultati e classifica

Gli altri risultati: Athletic Club Palermo – Castrum Favara 0-2, Città di Acireale – Nissa 0-0, Città di Gela – Reggina 0-0, Messina – Ragusa 1-0, Nuova Igea Virtus – Vibonese Rinv. , Paternò – Milazzo 0-0 , Sancataldese – Gelbison 0-1, Vigor Lamezia – Savoia 1-2 , Enna Calcio – Sambiase 1-0.