Sicurezza e viabilità sulla SR562 del Mingardo: scatta il piano per le reti paramassi

Continuano gli interventi alla viabilità a Marina di Camerota. Per consentire il delicato intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante la SR562 del Mingardo, il Comune ha disposto una serie di restrizioni alla circolazione che interesseranno le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 aprile. I lavori prevedono l’impiego di mezzi speciali per la messa in sicurezza di uno dei tratti stradali più suggestivi e, al contempo, fragili della costa cilentana.

Il cronoprogramma delle chiusure e le fasce di apertura

Per minimizzare i disagi e permettere il regolare svolgimento delle operazioni, è stata definita un’articolata scansione oraria. La cittadinanza e i pendolari sono invitati a consultare con attenzione i seguenti orari di transito:

• Dalle ore 09:00 alle ore 14:00: la strada resterà completamente chiusa al traffico.

• Dalle ore 14:00 alle ore 15:00: prevista una finestra di apertura per agevolare il flusso veicolare.

• Dalle ore 15:00: scatterà una nuova chiusura totale che si protrarrà fino al termine dell’intervento giornaliero.

L’amministrazione comunale di Camerota sottolinea l’importanza di attenersi con rigore a quanto stabilito dall’ordinanza in vigore, evitando spostamenti non necessari nelle fasce orarie interessate dai lavori.

Operazioni ad alta quota: l’intervento dell’elicottero

La natura degli interventi richiede un dispiegamento di mezzi non convenzionali. Le limitazioni al traffico sono infatti necessarie per permettere l’operatività di un elicottero, incaricato del trasporto e del posizionamento delle reti paramassi sulla parete rocciosa a monte della carreggiata.

“Le limitazioni sono necessarie per consentire l’intervento dell’elicottero impegnato nel posizionamento delle reti paramassi sul costone roccioso a monte della strada”, chiarisce la nota diffusa dall’Ente. Si tratta di un’operazione tecnica complessa dove la precisione e la sicurezza degli operatori dipendono anche dalla totale assenza di veicoli nelle zone sottostanti.

L’appello del Comune per la sicurezza pubblica

Il Comune di Camerota ha ribadito la necessità di una piena collaborazione da parte di tutti i cittadini per evitare situazioni di pericolo e rallentamenti nel cantiere. “Si raccomanda il massimo rispetto degli orari indicati, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni”, si legge nella comunicazione ufficiale. Il completamento di queste opere rappresenta un passaggio fondamentale per la protezione dell’incolumità pubblica e per la prevenzione di futuri fenomeni di dissesto lungo l’arteria del Mingardo.