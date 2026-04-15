Salerno e Provincia

Torna Salerno Corre, pronti 1200 podisti: al via anche il sequel del docufilm “Vamos”

“Salerno Corre” si conferma molto più di una competizione: un grande evento di sport, comunità e valori, capace di unire territorio, benessere e solidarietà.

Federica Inverso

Una grande festa, non solo dello sport, ma della città. Grande attesa a Salerno per l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, la gara nazionale di 10 km in programma domenica 19 aprile alle ore 8.30, con partenza da Piazza della Libertà.

Un appuntamento di grande richiamo

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Salerno, si conferma un appuntamento di grande richiamo: oltre 1200 atleti iscritti provenienti da tutta Italia e circa 10 mila presenze attese tra sportivi, famiglie e appassionati. Un percorso veloce e completamente pianeggiante accompagnerà i partecipanti lungo il suggestivo lungomare cittadino, rendendo la gara una delle più apprezzate del calendario FIDAL.

Non solo sport: “Salerno Corre” è anche inclusione e solidarietà

Ma “Salerno Corre” non è solo sport: è anche inclusione e solidarietà. Tra i protagonisti ci sarà Dario Leo, che correrà spingendo una carrozzina, simbolo di un movimento sempre più diffuso che promuove la partecipazione degli atleti con disabilità.

Proprio durante la manifestazione prenderanno il via le riprese del sequel del docufilm “Vamos“. Storia vera di un sogno, dedicato alla storia dei fratelli Leo. Dopo l’impresa alla maratona di New York, il racconto torna a Salerno per mostrare come un sogno personale sia diventato un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere sempre più famiglie. Accanto alla gara, sabato 18 aprile aprirà il Villaggio Eventi, cuore pulsante della manifestazione, tra incontri, emozioni e condivisione. “Salerno Corre” si conferma così molto più di una competizione: un grande evento di sport, comunità e valori, capace di unire territorio, benessere e solidarietà.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.