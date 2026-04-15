Torna Salerno Corre, pronti 1200 podisti: al via anche il sequel del docufilm “Vamos”

Una grande festa, non solo dello sport, ma della città. Grande attesa a Salerno per l’undicesima edizione di “Salerno Corre”, la gara nazionale di 10 km in programma domenica 19 aprile alle ore 8.30, con partenza da Piazza della Libertà.

Un appuntamento di grande richiamo

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Salerno, si conferma un appuntamento di grande richiamo: oltre 1200 atleti iscritti provenienti da tutta Italia e circa 10 mila presenze attese tra sportivi, famiglie e appassionati. Un percorso veloce e completamente pianeggiante accompagnerà i partecipanti lungo il suggestivo lungomare cittadino, rendendo la gara una delle più apprezzate del calendario FIDAL.

Non solo sport: “Salerno Corre” è anche inclusione e solidarietà

Ma “Salerno Corre” non è solo sport: è anche inclusione e solidarietà. Tra i protagonisti ci sarà Dario Leo, che correrà spingendo una carrozzina, simbolo di un movimento sempre più diffuso che promuove la partecipazione degli atleti con disabilità.

Proprio durante la manifestazione prenderanno il via le riprese del sequel del docufilm “Vamos“. Storia vera di un sogno, dedicato alla storia dei fratelli Leo. Dopo l’impresa alla maratona di New York, il racconto torna a Salerno per mostrare come un sogno personale sia diventato un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere sempre più famiglie. Accanto alla gara, sabato 18 aprile aprirà il Villaggio Eventi, cuore pulsante della manifestazione, tra incontri, emozioni e condivisione. “Salerno Corre” si conferma così molto più di una competizione: un grande evento di sport, comunità e valori, capace di unire territorio, benessere e solidarietà.